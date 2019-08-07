07.08.2019
МИД Франции ответил на требование Зеленского
Источник: Корреспондент.net
О встрече в Нормандском формате будет объявлено в подходящее время. Такое заявление сделали сегодня в МИД Франции.
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
В Париже заявили, что ситуация на востоке Украины вызывает постоянную обеспокоенность французских властей.
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