МИД Франции ответил на требование Зеленского

Источник: Корреспондент.net

О встрече в Нормандском формате будет объявлено в подходящее время. Такое заявление сделали сегодня в МИД Франции.

"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.

В Париже заявили, что ситуация на востоке Украины вызывает постоянную обеспокоенность французских властей.