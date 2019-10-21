Найти

21.10.2019

МИД Германии против признания Голодомора геноцидом

Источник: Корреспондент.net

МИД Германии против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом в интервью украинской службе Deutsche Welle заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Фаатц, который рассказал о ходе заседания петиционной комитета.

Отметим, что сегодня комитет немецкого Бундестага начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В конце мая петиция с соответствующим призывом к немецкому парламенту набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения.

"МИД хочет, чтобы петицию было отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократическим. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроен голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, так же больше похож на отговорку ", - заявил немецкий депутат.

Он назвал такую ​​аргументацию опасной, поскольку она может привести к требованиям нацистов не признавать гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия.

"Это решение МИД неправильное еще и потому, что это значит стать на колени перед Россией. Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией", - добавил парламентарий.

Фаатц подчеркнул, что в связи с оценкой МИД можно ожидать, что петиционной комитет отклонит петицию.

"Я считаю это неправильным. Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдётся", - добавил он.

Новости раздела
Мир
21.10.2019
МИД Германии против признания Голодомора геноцидом
МИД хочет, чтобы петицию о признании Голодомора геноцидом украинского народа было отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.
Мир
21.10.2019
США "по-тихому" вывели солдат из Афганистана – СМИ
Численность американских войск в стране за последний год снизилась на две тысячи человек - примерно до 12 тысяч.
Мир
21.10.2019
Макрон и Путин обсудили "нормандскую" встречу
В ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате.
Мир
20.10.2019
Лондон запустил план на случай Brexit без сделки
Британское правительство соберется на чрезвычайное заседание по поводу Brexit без соглашения с ЕС.
Мир
20.10.2019
Помпео отрицает попытки США надавить на Украину
Госсекретарь США также отметил, что "частные лица часто участвуют в проведении американской внешней политики".
Мир
20.10.2019
Помпео сообщил о соблюдении перемирия в Сирии
Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны".
Мир
20.10.2019
В Барселоне прошел митинг за единую Испанию
Участники акции хотели показать, что не все в Каталонии поддерживают независимость региона от Испании.
Мир
19.10.2019
Прорыв дамбы в России: число жертв возросло
В результате инцидента погибли не менее 15 человек, еще 13 - числятся пропавшими без вести.
Мир
19.10.2019
Парламент отложил сделку Джонсона по Brexit
Британский парламент обязал Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit. За сделку, которую он предлагал, будут голосовать только после принятия необходимого законодательства.
Мир
19.10.2019
Меркель и Путин обсудили нормандскую встречу
Ангела Меркель и Владимир Путин поговорили о подготовке к встрече в нормандском формате, а также обсудили вопрос транзита газа через Украину.
Мир
19.10.2019
Разговор Меркель и Путина: появились подробности
Для организации саммита нормандской четверки Путин требует включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство и разведение войск в Золотом и Петровском.
Мир
18.10.2019
МВФ готовит для Украины программу на три года
Миссия МВФ может вскоре снова приехать в Украину для продолжения переговоров по новой программе.
США "по-тихому" вывели солдат из Афганистана – СМИ | Глава ОБСЕ поддержал план Штайнмайера