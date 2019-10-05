05.10.2019
МИД хочет восстановить ж/д сообщение с "ЛДНР"
Источник: Корреспондент.net
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности властей восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольным Донбассом. Об этом он рассказал во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской в программе Свобода слова Савика Шустера, передает УНИАН.
Пристайко, в частности, заверил, что за месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.
"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", – сказал он.
Сейчас часть железнодорожных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются сепаратистами.
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