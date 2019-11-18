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18.11.2019

МИД: Киев потребует компенсацию за захват кораблей

Источник: Корреспондент.net

Пока украинские корабли идут домой после российского плена, в Министерстве иностранных дел заявляют о планах получить с России компенсацию за захват кораблей. 

По ее словам, с возвращенными кораблями будет проведена тщательная экспертиза.

"Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об уплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненный ущерб. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не было ли с них изъято технику, оборудование, документацию. То есть много элементов, которые затем могут представлять вещественные доказательства. И только на основании того, каким будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-то суммах", – сказала Зеленко в эфире программы Ваша свобода.

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