МИД назвал условие разведения войск в Петровском

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что разведение сил и средств в Петровском произойдет при соблюдении режима прекращения огня. Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское (если там будет режим прекращения огня). Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний толчок, чтобы устроить саммит в "нормандском формате" в ноябре", - подчеркнул Пристайко.

Ранее сообщалось, что в Минске согласовали дату отвода сил в Петровском. Саму дату переговорщики не называют, но уже говорят о предпосылках для встречи нормандской четверки.