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22.11.2019

МИД о первом решении Гааги: Арбитраж нас услышал

Источник: Корреспондент.net

Арбитражный суд в Гааге утвердил график рассмотрения дела Украина против России в отношении захваченных украинских военных кораблей. Об этом сообщила заместитель главы МИД, агент Украины в этом деле Елена Зеркаль на совей странице в Facebook в пятницу, 22 ноября.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели девять месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал. Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс", – написала Зеркаль.

Согласно расписанию, Украина должна подать свой меморандум в течение 6 месяцев, но может сделать это и раньше. С момента подачи у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции.

При этом Украина имеет право прокомментировать возражения россиян и обратиться к Арбитражу с просьбой их отклонить.

"Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно", – отметила Зеркаль.

Соответственно, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на две стадии (юрисдикционную и по существу) и примет решение о дальнейших стадиях рассмотрения дела.

В случае принятия решения о разделении процесса на две стадии Украина получит три месяца на подготовку ответа на российские возражения. Если разделения не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контрмеморандум в течение шести месяцев с даты вынесения Арбитражем решение об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний.

Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаниям, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний.

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