МИД о разведении войск: Мы всегда можем вернуться

Источник: Корреспондент.net

При отводе украинских войск на Донбассе фортификационные сооружения не будут разбираться на случай, если возникнет необходимость туда вернуться. Об этом в эфире телеканала Украина сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 4 октября.

"Есть военные начальники, которые знают, как сделать так, чтобы наши позиции были защищены, чтобы были созданы соответствующие сооружения. Кстати, при отводе войск не разбираются фортификационные сооружения, которые находятся на теперешней позиции. Как раз в этом заключается идея – если наш враг не отходит, мы всегда можем вернуться назад", – сказал Пристайко.

Также министр добавил: "Я хочу напомнить, что наш выбор с вами – это принести мир и избежать гибели наших ребят. Для этого нужно, чтобы в тебя не стреляли, и ты не стрелял".

По словам Пристайко, именно с этой целью и применяется практика разведения войск на определенное расстояние.

"И идея в том, чтобы вдоль всей границы войска отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, тяжелое вооружение отводится следующими шагами еще дальше и дальше. Это такой неприятный, несправедливый, но поиск пути к миру. Если СММ ОБСЕ (единственный орган, который должен сказать правду, кто, в кого, когда и где стрелял) говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, мы тогда не разводим", – пояснил Пристайко.