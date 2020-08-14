МИД ответил на выдачу "вагнеровцев" в РФ

Источник: Корреспондент.net

Беларусь проигнорировала запрос официального Киева об экстрадиции российских боевиков частной компании Вагнер, задержанных ранее под Минском. Об этом в пятницу, 14 августа, заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24, комментируя возвращении "вагнеровцев" в Россию.

Он напомнил, что Беларусь является участницей Минской конвенции о правовой помощи по уголовным делам, предусматривающей взаимные обязательства стран по выдаче подозреваемых в совершении тяжких преступлений в другой стране.

"Украинская сторона передала соответствующие документы на рассмотрение белорусской стороны - и на основании этих документов должна быть начата так называемая экстрадиционная проверка, которая является проверкой наличия или отсутствия оснований для экстрадиции", - отметил Енин.

По его словам, если названные граждане отправились на территорию России, то предмет для дальнейшего диалога с официальным Минском исчезает сам по себе.

"Россия не выдает своих граждан, если у тех есть российский паспорт. Мы с самого начала не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-нибудь разменной карты в первую очередь с Россией - и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России", - резюмировал замглавы МИД Украины.