14.08.2020
МИД ответил на выдачу "вагнеровцев" в РФ
Источник: Корреспондент.net
Беларусь проигнорировала запрос официального Киева об экстрадиции российских боевиков частной компании Вагнер, задержанных ранее под Минском. Об этом в пятницу, 14 августа, заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24, комментируя возвращении "вагнеровцев" в Россию.
Он напомнил, что Беларусь является участницей Минской конвенции о правовой помощи по уголовным делам, предусматривающей взаимные обязательства стран по выдаче подозреваемых в совершении тяжких преступлений в другой стране.
"Украинская сторона передала соответствующие документы на рассмотрение белорусской стороны - и на основании этих документов должна быть начата так называемая экстрадиционная проверка, которая является проверкой наличия или отсутствия оснований для экстрадиции", - отметил Енин.
По его словам, если названные граждане отправились на территорию России, то предмет для дальнейшего диалога с официальным Минском исчезает сам по себе.
"Россия не выдает своих граждан, если у тех есть российский паспорт. Мы с самого начала не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-нибудь разменной карты в первую очередь с Россией - и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России", - резюмировал замглавы МИД Украины.
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