МИД приветствовало решение США по Nord Stream-2

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали расширение санкций США в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Об этом в среду, 15 июля, сообщается в заявлениях ведомства в Twitter.

"Украина решительно приветствует твердую позицию Соединенных Штатов, которая не позволяет России геополитически разделить Европу и подрывает энергетическую безопасность как Украины, так и Европы. Мы приветствуем дальнейшие меры США по прекращению управляемого Россией проекта Северный Поток-2, завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина как надежный транзитный партнер рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона.