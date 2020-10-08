МИД рассказал детали нового соглашения с Британией

Источник: Корреспондент.net

Новое соглашение между Украиной и Великобританией задает стратегический характер и определяет основные направления развития отношений между странами. О документе рассказали в МИД Украины в четверг, 8 октября.

В частности, отношения между странам, согласно договоренностям, будут реализовываться через два ключевых механизма - диалог стратегического партнерства и торговый комитет.

Кроме того, в соглашении подтверждается поддержка Британией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, а отдельный акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества.

Также закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, работать над облегчением визовых условий.

Великобритания запустит специальную программу технической помощи для Украины, чтобы научить украинский бизнес, прежде всего малый и средний, торговать с Великобританией.

Еще один пункт соглашения называется Протокол о взаимной административной помощи в таможенной сфере. Документ определяет параметры взаимодействия таможенных органов Украины и Великобритании в сфере противодействия мошенничеству, контрабанде и других правонарушений во время трансграничного перемещения грузов.