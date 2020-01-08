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08.01.2020

МИД: Расследовать катастрофу самолета должен Иран

Источник: Корреспондент.net

Независимую комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, согласно международному праву, должен создать Иран как страна, в которой произошел трагический инцидент. Об этом написал в Facebook политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

"Расследования авиакатастроф - это дело специалистов... Они регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит в сотрудничестве со многими государствами. Главным в расследовании выступает государство, в котором произошла трагедия. Именно оно образует независимую комиссию по расследованию. Она также должна оперативно сообщить о катастрофе государство, где зарегистрировано судно, государство-оператора (в обоих последних случаях это - Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.)" - отметил Макеев.

Он добавил, что в расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе.

Политический директор МИД напомнил, что Украина заявила о своем намерении присоединиться к работе комиссии по расследованию.

"Это было подчеркнуто, в частности, во время сегодняшнего телефонного разговора министра иностранных дел Украины с министром иностранных дел Ирана. Украина заинтересована в расследовании причин этой ужасной катастрофы. И будет делать все необходимое с этой целью", - резюмировал Макеев.

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