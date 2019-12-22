МИД РФ: Киев отказался развести силы по всей линии

Источник: Корреспондент.net

Украинские власти на нормандском саммите отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

"В Париже была фраза о том, что "нормандские лидеры" обращаются к контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад", - отметил Лавров.

Однако, продолжил министр, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель.

"Разведение, которое уже состоялось в трех пунктах - станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже 10 лет. Поэтому он может согласиться только на то, чтобы нормандский формат призвал контактную группу согласовать разведение еще в трех точках",- добавил Лавров.

"На это Владимир Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом "развестись" в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Категорический отказ. Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки", - заявил глава российского МИДа.