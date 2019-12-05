МИД РФ ответил на слова Ермака о стене на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о возможности отгородиться стеной от части Донбасса являются "контрпродуктивны". Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает Интерфакс в четверг, 5 декабря.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

При этом Руденко подчеркнул, что для России главной задачей саммита является подтверждение приверженности сторон в конфликте - Киева, Донецка и Луганска - Минским договоренностям. Эти соглашения должны оставаться "основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", отметил дипломат.

Ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил, что если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, Киев будет готов строить стену на Донбассе.