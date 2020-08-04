Найти

04.08.2020

МИД РФ ответило на заявление Лукашенко по боевикам

Источник: Корреспондент.net

В МИД России назвали спектаклем задержание в Беларуси российских граждан. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, их "вина ничем не доказана".

Комментируя сегодняшнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что задержанные специально были направлены в страну и у них была команда "ждать", Захарова отметила, что в Минске прекрасно знают, что Москва задержанных в обиду не даст.

"Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", - написала Захарова в Facebook.

Новости раздела
Мир
04.08.2020
МИД РФ ответило на заявление Лукашенко по боевикам
Президент Беларуси называет враньем заявления РФ о том, что задержанные были транзитом в Минске. Захарова говорит, что их вина ничем не доказана.
Мир
04.08.2020
СМИ назвали причину взрыва в Бейруте
Первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности, заявил глава ливанской спецслужбы.
Мир
04.08.2020
Власти сообщили подробности взрыва в Бейруте
Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми подтвердил, что в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра.
Мир
03.08.2020
Россия требует освободить задержанных в Беларуси
Арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами, полагают в МИД РФ.
Мир
01.08.2020
Лукашенко рассказал о целях задержанных боевиков
Двести человек – это только первая группа, которая планировалась к переброске в Беларусь, отметил Александр Лукашенко.
Мир
29.07.2020
Пенсионерам старше 80 лет назначили доплаты
Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность.
Мир
29.07.2020
Минск официально сообщил РФ о задержании россиян
Внешнеполитическое ведомство Беларуси официально уведомило диппредставительство России о задержании в стране 32 граждан РФ.
Мир
29.07.2020
США ввели санкции против сына Башара Асада
Санкционный список против Сирии пополнился десятью компаниями и четырьмя лицами, среди которых Хафез Асад.
Мир
26.07.2020
Испания уверяет, что Covid в стране под контролем
Вспышки заболевания зафиксировали в Каталонии и Арагоне, но в правительстве Испании говорят, что ситуация в этих регионах в скором времени должна быть взята под контроль.
Мир
25.07.2020
СМИ узнали, почему забуксовал Северный поток-2
Власти Дании запретили любые строительные работы на морском дне в районе острова Борнхольм вплоть до конца сентября.
Мир
25.07.2020
COVID-19: в мире заразились более 16 млн человек
Смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила более 645 тысяч человек.
Мир
23.07.2020
В Литве выпустили коллекционную криптомонету
У цифровой монеты также есть физический аналог, выполненный в виде банковской карты из серебра весом 36,36 грамма.
СМИ назвали причину взрыва в Бейруте | СМИ узнали детали санкций США против Nord Stream-2