МИД РФ считает штраф Польши Газпрому политическим

Источник: Корреспондент.net

Представитель МИД России Мария Захарова назвала политически мотивированным решение польского регулятора оштрафовать Газпром и его партнеров по проекту Северный поток-2, пишет ТАСС в четверг, 8 октября.

"Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера", - сказала Захарова.

"Мы нисколько не удивлены стараниями Варшавы с помощью сомнительных методов, включая использование мер, явно не соответствующих юрисдикции польских ведомств, затормозить строительство газопровода Северный поток-2", - добавила она.

Представитель МИД РФ считает, что решение принято для того, чтобы в угоду США создать альтернативный хаб для перепродажи американского сжиженного газа в страны Восточной Европы.