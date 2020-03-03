03.03.2020
МИД РФ: США просят ООН снять санкции с "Талибана"
Источник: Корреспондент.net
США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с движения "Талибан". Об этом во вторник, 3 марта, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Уже обратились наши коллеги в Нью-Йорке, и мы здесь в части, касающейся нас, работаем. Консультации на эту тему идут", - сказал Кабулов.
Он отметил, что решение о снятии санкций может быть принято до 29 мая.
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