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31.10.2019

МИД: Сейчас идет подбор кандидатов на обмен

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов на обмен. 

По его словам, сейчас изучаются дела кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения.

"Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - заявил министр.

При этом он отметил, что обмен не привязывается к дате проведения встречи в нормандском формате.

"Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - отметил он.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что готовится большой обмен пленными.

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