МИД: Украина может выйти из Минских соглашений

Источник: Корреспондент.net

Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в нормандском формате не даст результата. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам главы МИД, Украина, Германия и Франция уже одобрили предварительную дату нормандской встречи. Сейчас все стороны ожидают ответа России.

Кроме того, уверяет Пристайко, Зеленский ждет от Кремля "четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас". При этом он признал, что ждать прорыва на этих переговорах не стоит: лидеры примут коммюнике, проект которого уже согласовали.

В то же время, если встреча не даст результата, Киев будет думать, что делать дальше. Варианты – разные, вплоть до выхода из Минских соглашений.