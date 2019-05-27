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27.05.2019

МИД за международный статус Керченского пролива

Источник: Корреспондент.net

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного. Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", - отметила Зеркаль.

Она напомнила, что РФ в своей риторике дошла до того, что только она может контролировать судоходство в Керченском проливе. "Поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже", - отметила замминистра.

Также она отметила важность Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Даже в последних слушаниях председатель трибунала ссылался на это соглашение как соглашение, которое обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", - отметила Зеркаль.

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