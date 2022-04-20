Миколаївські морпіхи з іншими підрозділами успішно евакуювали прикордонників та поліцейських на «Азовсталь»

Источник: news.pn

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації прикордонників та поліцейських на завод «Азовсталь».

Про це «Преступности.НЕТ» розповів один із офіцерів 36-ї ОБРМП.

Миколаївські морпіхи та військовослужбовці інших підрозділів вийшли на транспорті до території морського порту, де перебували бійці Держприкордонслужби та кілька підрозділів Національної поліції. В останніх закінчувався боєкомплект.

Військовослужбовці з боєм прорвалися до бійців Держприкордонслужби та Нацполіції, успішно забезпечили вогневе прикриття та на транспорті вивезли близько 500 службовців ДПСУ та НПУ на територію підприємства «Азовсталь».

Під час реалізації спланованої спецоперації живій силі окупантів завдали серйозної шкоди.

Нагадаємо, що командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волина закликав лідерів США, Туреччини та Британії врятувати мирних громадян з дітьми, а також захисників Мауріуполя, які знаходяться на території «Азовсталі», та вивезти їх на територію третьої країни.

Також нагадаємо, як у Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов».