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21.12.2019

Милованов назвал главные экономические реформы

Источник: Корреспондент.net

Перед Минэкономики стоит главная задача, которая состоит в том, чтобы разобраться с происходящим в подведомственных отраслях и выделить главные направления реформ. Об этом заявил глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на презентации в Харькове.

"За три месяца разработан законопроект, согласно которому приватизации подлежат первые 80 предприятий, которые мы передадим в Фонд госимущества для завершения процесса. В этот список не войдут только те предприятия, которые составят Фонд национального богатства, включая естественные монополии. Вместе с тем отменен общий список предприятий, которые не подлежат приватизации. Что касается рынка земли, то парламент, в том числе, нардепы от Слуги народа, живо относятся к внесению необходимых изменений в законопроекты - 4600 поправок! При этом есть ясное понимание, что начать реформирование нужно с создания реестра земель. Наконец, о коррупции, в частности, в управленческих структурах. Тридцать лет подряд директора "заносили" в правительство деньги за поддержку предприятий, а теперь пришло такое время, что они не знают, куда надо заносить. Эта практика идет, и это хороший знак", - сказал Милованов.

О планах на 2020 год министр заявил: "Всегда есть опасность, что будут препятствия. Однако среди первостепенных задач остается привлечение инвестиций. Простой пример: Украина - крупнейший производитель пшеницы, а надо еще стать и крупнейшим производителем макарон, чтобы и эту марку знали в мире".

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