Милованов назвал причину спада промпроизводства

Источник: Корреспондент.net

В прошлогоднем падении отечественной промышленности виноваты мировые цены, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"Главная причина падения промышленности - мировые цены, а не усиление курса гривны. По расчетам НБУ, металлургическая отрасль потеряла в 2019 году от снижения мировых цен 23,4 млрд грн, а от укрепления курса гривны - 4,4 млрд грн. В относительном измерении, потери от укрепления курса составили 16% от общих потерь", - написал Милованов.

Министр не отрицает, что ситуация в украинской металлургии действительно сложная (спад производства за 11 месяцев 2019 года составил 2,5%, за ноябрь 2019 года - 14,2% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года), и видит основную причину снижения мирового спроса и цен на металлургическую продукцию в торговых войнах.

Он привел данные Государственной фискальной службы Украины, согласно которым, в январе-ноябре 2019 года потери экспортеров черных металлов от снижения цен на сталь и стальные полуфабрикаты составляли около 900 млн долларов.

Но, по его расчетам, даже при других условиях экспортеры должны бы понести потери.

"Всего за 11 месяцев металлурги экспортировали продукции на $8 млрд. А средний обменный курс за январь-ноябрь составил 26 грн/долл. Так что если предположить, что он составил бы спрогнозированные в государственном бюджете 27 грн/долл., то это принесло бы украинским металлургам дополнительно 8 млрд грн экспортной выручки или около $300 млн, что в три раза меньше, чем потери от ухудшения конъюнктуры внешнего рынка", - подсчитал Милованов.

Он утверждает, что укрепление гривны даже поспособствовало уменьшению производственных затрат металлургов.

"В 2017 году доля импортных товаров (сырье, энергоносители, комплектующие) в промежуточном потреблении металлургии превысила 25%. В то же время для выпуска отечественных товаров, используемых в металлургическом производстве, также используется импорт. Если учесть импортную составляющую и в этих товарах (экономисты называют это "косвенные эффекты импорта"), то удельный вес импортных составляющих в конечной продукции отечественной металлургии увеличивается почти до 45%. А это значит, что благодаря ревальвации гривны возникает существенная экономия на импортных составляющих. По расчетам НБУ, за январь-ноябрь такая экономия только на экспортируемых черных металлах составляла около 3,6 млрд грн", - подытожил руководитель Минэкономики.

Таким образом, согласно его выводам, чистые потери металлургов от ревальвации гривны за 11 месяцев 2019 года сокращаются с учетом экономии на расходах с 8 млрд грн до 4,4 млрд грн.

"А это в 5 раз меньше, чем эффект от понижения мировых цен на сталь и стальные полуфабрикаты", - отметил Милованов.