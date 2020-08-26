Минэкономторг уточнил июльскую цену газа

Источник: Корреспондент.net

Средняя таможенная стоимость импортного газа в июле оказалась на $16,2 дешевле ранее обнародованных данных. Об этом в среду, 26 августа, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.