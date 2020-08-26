26.08.2020
Минэкономторг уточнил июльскую цену газа
Источник: Корреспондент.net
Средняя таможенная стоимость импортного газа в июле оказалась на $16,2 дешевле ранее обнародованных данных. Об этом в среду, 26 августа, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
По уточненным данным, за отчетный период импортеры газа платили в среднем 3150,4 грн/1000 м3, или $124,4.
Ранее Минэкономторг сообщал, что средняя таможенная стоимость импортного газа в июле составила 3673,5 грн/1000 м3 или $140,62. В июне импорт газа обходился украинским компаниям в $88,37/1000 м3.
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