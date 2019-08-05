Минфин: Киев готов к пиковым выплатам по госдолгам

Источник: Корреспондент.net

Украина полностью готова к пиковым выплатам сентября 2019 года по государственному долгу, так как по состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составляла 49 млрд грн, а дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте находилось 76,8 млрд грн. Об этом сообщает в понедельник, 5 августа, Министерство финансов.

"Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы, что несколько смягчает вызовы, которые стоят перед Министерством финансов в области управления ликвидностью этого года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что государственные заимствования по общему фонду госбюджета в январе-июле составили около 311,5 млрд грн, а платежи по погашению госдолга в этот период достигли 248,9 млрд грн.

По расчетам Минфина, к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте 169 млрд грн.

При этом, как указано в прогнозных платежах по госдолгу, в третьем квартале (июль-сентябрь) Украина должна выплатить 127,54 млрд грн, включая обслуживание и непосредственно погашение, а в четвертом (октябрь-декабрь) – еще 83,84 млрд грн. Общая сумма за два последних квартала 2019 года – 211,38 млрд грн.