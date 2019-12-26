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26.12.2019

Минфин назвал гривну причиной "дыры" в бюджете

Источник: Корреспондент.net

Бюджет Украины за 11 месяцев 2019 года недополучил почти 51,5 миллиардов гривен (выполнен на 93,9%). Одним из факторов низких доходов является укрепление курса гривны, заявляют в Минфине.

Отмечается, что общие доходы бюджета за данный период составили 792,2 миллиарда гривен, а планировали собрать 843,66 миллиарда гривен.

"Укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким чем роспись доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве заявили, что в ноябре ситуация по наполнению бюджета несколько улучшилась.

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