Минфин назвал сумму выплат по госдолгу

Источник: Корреспондент.net

Украина должна выплатить около 3 млрд долларов до конца 2020 года по погашению и обслуживанию госдолга. "Спад экономики ощутим, а дефицит государственного бюджета, как и плановые выплаты по обслуживанию государственного долга, значительны", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что продолжение финансового сотрудничества с ЕС является особенно важным в условиях пандемии COVID-19.

По его словам, украинская сторона благодарна ЕС за предоставление в июне этого года второго транша в рамках 4-й программы макрофинансовой помощи и продолжение такого финансового сотрудничества в рамках оперативно начатой в июле этого года новой "исключительной" программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму 1,2 млрд евро.