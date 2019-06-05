Минфин о госдолге: Первый пиковый месяц пройден

Источник: Корреспондент.net

Украина выплатила в мае 2,6 млрд долларов по госдолгу, пройдя первый пиковый долговой месяц.

Об этом в среду, 5 июня, сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Оперативно о результатах пяти месяцев, профицит, полную готовность к прохождению еще одного напряженного в части долговых платежей июня месяца и о причинах хоть и не критического, но все-таки невыполнение росписи. Первый пиковый долговой месяц - май с 2,6 млрд долл. по погашению и обслуживанию внутренних и внешних обязательств, пройден спокойно, при этом все остальные платежи сделаны в плановом режиме", - написала министр.

Кроме этого она выразила надежду, что 13 июня Апелляционный суд разблокирует конкурс на председателя Государственной таможенной службы.