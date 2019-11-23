Минфин о завершении роботы миссии МВФ: Зрады нет

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов Украины подтверждает прогресс и согласование многих параметров будущей программы с Международным валютным фондом.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершении миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы", - отметила она.

Вместе с тем, она обратила внимание, что в заявлении миссии МВФ речь не идет о "зраде".

"Кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". "Зрады" нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - сказала Маркарова.