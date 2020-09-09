Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам к 2040 году

Источник: Корреспондент.net

К 2040 году выплаты Украины по ВВП-варрантам могут составить 22 миллиарда долларов, сообщил министр финансов Сергей Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады в среду, 9 сентября.

"Потенциальные выплаты по государственным деривативам до 2040 года при умеренном росте ВВП могут составить более $22 млрд. В связи с этим было принято правительственное решение … под грифом "секретно", которым были определены условия осуществления сделки", – сказал он.

По словам министра, при росте ВВП в 4,6% в следующем году Украине придется выплатить по ВВП-варрантам в 2023 году необходимо было бы выплатить $600 млн.

Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году Минфином Натальи Яресько взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах.

Выплаты по ВВП-варрантам начнутся, если ВВП Украины составит $125,4 млрд.

Если прирост ВВП за год составит 3%, то выплат не будет. При ВВП от 3% до 4% - 15% от каждого процента прироста ВВП свыше этой планки, 4% - 40% каждого следующего процента прироста.

Выплаты по ВВП-варранта будут проводиться в течение 20 лет - до 2040 года. С 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Летом Украина осуществила первый выкуп ВВП-варрантов. По данным участников рынка, выкуплено было около 11.5% ВВП-варрантов.