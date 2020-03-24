Минфин привлек 25 миллиардов гривен займов

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов во вторник, 24 марта, разместило валютные облигации внутреннего госзайма на 801,6 млн долларов и 75,7 млн евро, свидетельствую данные на сайте ведомства.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 85 дней на 801,603 млн долларов под 3% годовых и 414 дней на 75,657 млн евро под 2,22% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 24 823,518 млн гривен.

Как известно, за прошлый год Минфин привлек в госбюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.