Минфин продал ОВГЗ почти на 20 млрд

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник увеличило продажу "коротких" бумаг почти в два раза по сравнению с прошлой неделей – с 10,02 млрд гривен до 19,39 млрд гривен, сохранив ставки на уровне 11,26-11,28% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 12 мая.

Минфин удовлетворил почти весь спрос. В частности, по 3-месячным была отклонена лишь одна из 21 заявки на 25 млн гривен под 11,5% годовых, а по 6-месячным – три заявки из 14 на 124 млн грн по ставкам до 11,5% годовых.

В целом за три недели первичных аукционов, возобновленных после длительного перерыва, Минфину уже удалось привлечь уже 30,8 млрд гривен и $164 млн.