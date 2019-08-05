Минфин: Проект госбюджета-2020 на финальной стадии

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов Украины входит в финальную фазу разработки государственного бюджета на 2020 год.

"Комментарий об исполнении бюджета за 7 месяцев более расширенный, чем ежемесячно, так как мы перешли половину года и выводы относительно выполнения бюджета 2019 года имеют влияние не только на 2019, но и на планирование бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету Министров Украины", - написала Маркарова.