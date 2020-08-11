11.08.2020
Минфин сообщил о сокращении прибыли госбанков
Источник: Корреспондент.net
Четыре банка государственного сектора за шесть месяцев этого года получили прибыль в раз мере 16,15 млрд грн и это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 19,55 млрд грн. Об этом говорится в отчете Министерства финансов.
Сокращение прибыли связывают с ростом расходов на формирование резервов банков.
Кроме того, во втором квартале 2020 году на фоне пандемии COVID-19 наблюдалось снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 млрд грн) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Согласно данным финансовой отчетности, три банка получили прибыль, в частности:
ПриватБанк - 14,037 млрд грн (18,289 млрд грн в первом полугодии 2019 года),
Укргазбанк - 437 млн грн (276 млн грн в первом полугодии 2019 года),
Ощадбанк - 3,593 млрд грн (122 млн грн в первом полугодии 2019 года).
Кроме того, Укрэксимбанк получил 1,917 млрд грн убытка (862 млн грн прибыли в первом полугодии 2019 года).
Чистые активы государственных банков выросли с начала года на 37,435 млрд грн до 862,081 млрд грн. В течение полугодия количество отделений сократилось с 5,2 тысяч до 4,9 тысяч, количество сотрудников - с 59,0 до 57,9 человек.
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