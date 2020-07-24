Минфин уточнил условия выпуска евробондов

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов в пятницу, 24 июля, подтвердило выпуск еврооблигаций на 2 млрд долларов, сообщив детали сделки.

Как и сообщалось, облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%.

Расчеты за новым выпуском должны состояться 30 июля.

"Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & poor's и "B" - рейтинговым агентством Fitch", - говорится в сообщении.

Также сообщаются результаты предложения обмена еврооблигаций с погашением в 2021 и в 2022 годах с доходностью 7,75%. Окончательная сумма обмена составляет 846,150 млн долларов.