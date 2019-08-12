Минфин увеличил привлечение кредитов в несколько раз

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов в январе-июле 2019 года привлекло в государственный бюджет 166,6 млрд гривен, 3,2 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В январе-июле Минфин разместил ОВГЗ на 166,649 млрд гривен, что на 338,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ОВГЗ в иностранной валюте размещены на 3 220 млн долларов (+84,1% по сравнению с 7 месяцами 2018 года) и 189 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 18% годовых, в долларах – 6,3% годовых и в евро – 4,6% годовых.