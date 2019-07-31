Минфин взял рекордный займ в гривне

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,2 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице Facebook во вторник, 30 июля.

Как отметили в министерстве, ставки доходности составили:

по 3-месячным ОВГЗ – 16,4% (снижение на 23 базисных пункта)

по 6-месячным ОВГЗ – 16,52% (снижение на 21 бп)

по 1-летним ОВГЗ – 16,59% (снижение на 40 бп)

по 2-летним ОВГЗ – 16,75% (снижение на 100 бп)

по 6-летним ОВГЗ – 15,5% (снижение на 35 бп).

"С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%", – добавили в Минфине.

Также подчеркивается, что это крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году.