Мининфраструктуры озвучило план на 2020 год

Источник: Корреспондент.net

Министерство инфраструктуры в этом году планирует предоставить статус международного аэропорта в Белой Церкви, ввести единый е-билет и ввести услугу доставки лекарств по почте, говорится в пресс-службе ведомства.

На 2020 год запланирована работа в дорожной и авиационные сфере, на почте, железной дороге, электронных сервисах и сфере водного транспорта.

В дорожной сфере планируется восстановить примерно 4000 километров автодорог, провести реформу Укравтодора и Укртрансбезопасности; проектировать и начать работы на мостах в Запорожье и Кременчуге; подготовить концессии дорог М-06 Львов-Стрый, М-09 Львов-Тернополь, М-05 Киев-Белая Церковь; ввести в режим работы 20 комплексов для взвешивания в движении.