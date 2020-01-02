02.01.2020
Мининфраструктуры озвучило план на 2020 год
Источник: Корреспондент.net
Министерство инфраструктуры в этом году планирует предоставить статус международного аэропорта в Белой Церкви, ввести единый е-билет и ввести услугу доставки лекарств по почте, говорится в пресс-службе ведомства.
На 2020 год запланирована работа в дорожной и авиационные сфере, на почте, железной дороге, электронных сервисах и сфере водного транспорта.
В дорожной сфере планируется восстановить примерно 4000 километров автодорог, провести реформу Укравтодора и Укртрансбезопасности; проектировать и начать работы на мостах в Запорожье и Кременчуге; подготовить концессии дорог М-06 Львов-Стрый, М-09 Львов-Тернополь, М-05 Киев-Белая Церковь; ввести в режим работы 20 комплексов для взвешивания в движении.
В авиационной сфере запланирована реконструкция и строительство аэропортов Днепра, Мукачево, Одессы; получение статуса международного аэропорта в Белой Церкви; подготовка концессии аэропортов - Черновцы, Херсон, Запорожье; 26 млн пассажиропоток через аэропорты Украины.
Что касается реформы почты, планируеся увеличить на 12% доступ украинцев к современным финансовым услугам; рост посылочного бизнеса на 20%; доставка лекарств; 500 мобильных отделений; новые сортировочные центры в Киеве и Львове.
Также Мининфраструктуры запланировало нововведения в электронных сервисах. Это введение единого е-билета; расширение сервиса е-транспорт; е-порт и единственный комитет моряка.
В ж/д сфере ведомство планирует: подготовку концессии железнодорожных вокзалов Киева, Запорожья, Николаева, Харькова, Днепра, Хмельницкого; новый закон о железнодорожном транспорте, запуск частной тяги; старт реформы Укрзализныци, ІРО, продажу непрофильных активов;
Последний пункт это реформа транспорта. Предусмотрено новый закон о внутренних водных путях, либерализация речных перевозок; реформа Морской администрации и администрации речных портов; концессия портов Ольвия, Херсон, Мариуполь, Одесса, паромного комплекса в морском порту Черноморск; углубление на Днепре в рамках Е-40; работы по углублению причалов в портах Одесса, Южный, Черноморск.
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