Министр об остановке транзита газа: Есть 100% риск

Источник: Корреспондент.net

Минєнерго оценивает риск прекращения транзита российского газа в 100%. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

"Подземные газохранилища подготовлены в тех объемах для того, чтобы мы прошли со стабильным газообеспечением, теплоснабжением зимний период, когда у нас есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа. Что это значит? У нас на 30% больше запасов, чем обычно, газа, мы с этими запасами газа можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией так и газом", - отметил Оржель.

Как уточняет ЭП, также Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом, цена может стать одной из самых дешевых в истории переговоров.

Оржель подчеркнул, что подписание нового соглашения является абсолютным приоритетом в планах Минэнерго и отметил, что с принятием анбандлинга вопрос дальнейших контрактов будет решаться только с учетом экономической целесообразности, без всякого политического давления.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, учитывая те запасы имеющихся в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых дешевых цен на газ этой зимой", - резюмировал министр энергетики.

Также Оржель отметил, что транзит газа может принести госбюджету до 3 миллиардов долларов поступлений.