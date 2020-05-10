Министр озвучил достойную зарплату для врачей

Источник: Корреспондент.net

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зарплата врачей в Украине должна начинаться от 25 тысяч гривен в месяц.

"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинских гарантиях, где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы держимся за это, то зарплата должна быть не меньше 25 тысяч гривен в пересчете на цены 2019 года... Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 000 гривен . Конечно, я полностью за то, чтобы и прокурор получал 25 000 гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше", - заявил министр в интервью ТСН.