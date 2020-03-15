Министр развития общин Чернышов раскрыл свой оклад

Источник: Корреспондент.net

Должностной оклад министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова составляет 16 тысяч гривен.

"Оклад министра по штатному расписанию составляет 16 тысяч гривен. Я считаю, что я материально подготовлен к этой роли, к этой работе, и я это задекларировал", - сказал Чернышов в эфире телеканала ICTV.

Согласно декларации, за 2019 год общие доходы Чернышова, в том числе из подарков, составили 5,6 миллионов гривен.

Своими задачами на посту Чернышов назвал завершение процесса децентрализации, борьбу с коррупцией в строительной отрасли и реализацию программы президента Большое строительство.

Стоит отметить, что кроме оклада министры еще получают различные надбавки. А вот от премий новые министры отказались.