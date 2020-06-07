07.06.2020
Министр юстиции: Карантин ввели на грани закона
Источник: Корреспондент.net
Министр юстиции Денис Малюська считает, что государство не понесет значительных убытков в случае решения Конституционного Суда о неконституционности введения карантина в Украине.
"Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - заявил он в интервью Радио Свобода.
Министр отметил, что даже если во введении карантина и было какое-то нарушение Конституции, целью таких действий правительства была защита людей, и эта цель была достигнута.
"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными", - подчеркнул Малюська.
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