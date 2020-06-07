Министр юстиции: Карантин ввели на грани закона

Источник: Корреспондент.net

Министр юстиции Денис Малюська считает, что государство не понесет значительных убытков в случае решения Конституционного Суда о неконституционности введения карантина в Украине.

"Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - заявил он в интервью Радио Свобода.

Министр отметил, что даже если во введении карантина и было какое-то нарушение Конституции, целью таких действий правительства была защита людей, и эта цель была достигнута.

"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными", - подчеркнул Малюська.