Министры G7 проведут переговоры из-за коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Министры финансов стран - членов "семерки" - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония собираются 3 марта обсудить влияние на экономику вспышки коронавируса нового типа. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации СМИ, обсуждение министров G7 будет проходить в формате телефонной конференции.