Министры здоровья и финансов подали в отставку

Источник: Корреспондент.net

Глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку, сообщает депутат Ирина Геращенко.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.