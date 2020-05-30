Миннесота впервые полностью мобилизует Нацгвардию

Источник: Корреспондент.net

Губернатор американского штата Миннесоты Тим Уолз в субботу, 30 мая, издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии в связи с продолжающимися протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

"Я поручаю Дженсону полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, которую не принимали ни разу за всю 164 летнюю историю Нацгвардии Миннесоты", - сказал Уолз в ходе пресс-конференции. В свою очередь, глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен, сообщил, что вскоре число бойцов Нацгвардии, задействованных в установлении порядка, может достигнуть 2,5 тысяч.