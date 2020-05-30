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30.05.2020

Миннесота впервые полностью мобилизует Нацгвардию

Источник: Корреспондент.net

Губернатор американского штата Миннесоты Тим Уолз в субботу, 30 мая, издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии в связи с продолжающимися протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. 

"Я поручаю Дженсону полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, которую не принимали ни разу за всю 164 летнюю историю Нацгвардии Миннесоты", - сказал Уолз в ходе пресс-конференции. 

В свою очередь, глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен, сообщил, что вскоре число бойцов Нацгвардии, задействованных в установлении порядка, может достигнуть 2,5 тысяч.

"Однако этого (оказалось) недостаточно", - констатировал он.

Уолз также заявил, что ожидает больше арестов протестующих. По его словам, около 80% из них - приехали из-за пределов города.

По данным CNN, акции протеста из-за гибели Флойда проходят более чем в 30 крупных городов США. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США. Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

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