07.03.2021

Міноборони Німеччини застерігає щодо військового потенціалу Росії та Китаю

Источник: dw.com

Мета Китаю - "сформувати міжнародний порядок відповідно до своїх інтересів", а Росія "домагається дестабілізації та послаблення НАТО", вважають у міноборони Німеччини.

Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Китаю та Росії та застерегло щодо владних амбіцій цих держав, повідомляє у неділю, 7 березня, видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішній документ оборонного відомства, який є в розпорядженні газети.

За даними німецьких військових експертів, Китай "дедалі більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, в тому числі щодо продажу зброї та військової співпраці".

На даний момент Китай має у своєму розпорядженні понад два мільйони солдатів, близько 6850 бойових танків та 1600 винищувачів, а також "найбільший у світі ракетний потенціал". Окрім звичайних ракет, до нього належать надзвукові ракети з радіусом дії до 2500 кілометрів.

Крім того, Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал і є "найбільшим світовим експортером бойових безпілотників". Експерти підсумували, що метою Китаю є "убезпечення економічного розвитку та формування міжнародного порядку відповідно до своїх інтересів".

Тим часом уряд Росії передусім домагається "дестабілізації та послаблення НАТО", вважають у міноборони ФРН.

Фахівці міністерства, аналізуючи нові військові можливості Росіх, вказують зокрема на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати. Додатково Москва інвестує значні кошти у модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6375 ядерних боєголовок.

Згідно з документом міноборони, у розпорядженні Росії - 840 тисяч підготовлених солдат, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу та простору, зазначається у звіті.

Водночас слабкими сторонами армії РФ є "обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі" та відсутність бойових безпілотників. Для Москви армія є "політичним інструментом дії та влади", наголошується в документі.

Новости раздела
Мир
07.03.2021
Оператор ГТС розробив декілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід України
Мир
07.03.2021
Міноборони Німеччини застерігає щодо військового потенціалу Росії та Китаю
Мир
09.02.2021
В сети появились первые скриншоты Android 12
Мир
09.02.2021
Росія розширила список економічних санкцій проти України
Мир
09.02.2021
Розслідування по COVID-19 в Ухані: дослідники виявили "важливі докази"
Мир
06.02.2021
Українцям розширили перелік заборонених для подорожей країн (СПИСОК)
Мир
06.02.2021
Интервью AP: Китай предоставил команде ВОЗ полный доступ в Ухань
Мир
06.02.2021
"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg
Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в отставку уже в 2021 году, а до этого ей выгодно не принимать решение относительно российского газопровода "Северный поток-2"
Мир
02.02.2021
США готові зняти санкції з "Північного потоку-2" при виконанні Берліном умов: всі вони стосуються України
Мир
02.02.2021
Навального відправили у в'язницю на 3,5 роки
Мир
01.02.2021
Із ким Україна воює за «Мотор Січ»: що відомо про мільйонера з Китаю
31 січня 2021 року СБУ звинуватила компанії, пов’язані з китайським бізнесменом Ван Цзином, у «спробах рейдерського захоплення» «Мотор Січі»
Мир
31.10.2020
Война Армении и Азербайджана за Карабах: что принес месяц боев
Азербайджан пытается силой оружия вернуть Нагорный Карабах, новый виток боев продолжается с 27 сентября. Что произошло за это время?
Мир
31.10.2020
ЕС предостерег Турцию от бойкота французских товаров
Призыв Эрдогана к бойкоту французских товаров нарушает договоренности, заключенные между Турцией и ЕС, и еще больше отдаляет Анкару от Европы, заявил представитель Еврокомиссии.
Мир
31.10.2020
Корейцы испытают на ЧАЭС свои технологии
В рамках соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI выполнят пенную очистку фрагментов бетонных и стальных конструкций от радиоактивного загрязнения.
Мир
31.10.2020
В ЕС резко выросло число смертей от COVID - ВОЗ
Ежесуточное количество смертей в европейских странах увеличилось почти на 40% по сравнения с предыдущей неделей.
Мир
27.10.2020
Байден опережает Трампа по популярности - опрос
За демократа готовы проголосовать 51% участников опроса, тогда как за нынешнего лидера-республиканца - 40%.
Мир
20.10.2020
Біля берегів Аляски стався потужний землетрус, оголошено загрозу цунамі
Мир
20.10.2020
"Золоті паспорти": Єврокомісія запустила процедуру порушень проти Кіпру та Мальти
Мир
16.10.2020
Справа нацгвардійця Марківа: cуд прийняв новий переклад його слів, який доводить невинуватість
Мир
16.10.2020
МЗС відреагувало на звинувачення Мінська в недружніх діях України
Мир
16.10.2020
«РОССИЯ ИСПУГАЛАСЬ ПРАВДЫ». В МИД УКРАИНЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПОСТУПОК КРЕМЛЯ
Мир
16.10.2020
У Франції поліція проводить «коронавірусні» обшуки у міністрів
Мир
16.10.2020
Україна в ОБСЄ закликала приєднатися до платформи з деокупації Криму
Мир
16.10.2020
Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук, їй загрожує колонія
Мир
15.10.2020
NASA подписало соглашение об освоении Луны с семью странами
Помимо США, к программе "Артемида" присоединились Австралия, Канада, Италия, Люксембург, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Япония.
Мир
08.10.2020
МИД РФ считает штраф Польши Газпрому политическим
Варшава в угоду Вашингтону пытается заблокировать Северный поток-2, чтобы создать альтернативный хаб для продажи американского СПГ, говорит Захарова.
Мир
08.10.2020
В Нагорном Карабахе под обстрел попал собор
Во время ракетного обстрела со стороны Азербайджана был поврежден христианский храм в городе Шуши.
Мир
08.10.2020
Британия расширила квоты на украинские товары
В Минэкономики объяснили суть подписанного Украиной с Великобританией торгового соглашения.
Мир
08.10.2020
В ОДКБ назвали условие помощи Армении в Карабахе
Пока Армения не обращалась за помощью к ОДКБ. Но ее предоставят, если страна подвергнется военной агрессии.
Мир
07.10.2020
Bloomberg назвал единственную процветающую страну Европы
Большинство стран не могут оправиться от пандемии и спровоцированного ею экономического кризиса.
Мир
07.10.2020
У Трампа нашли антитела к коронавирусу
Дональд Трамп не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации, заверил лечащий врач.
Мир
07.10.2020
Британия поможет в развитии ВМС – Минобороны
Речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, отметил министр Андрей Таран.
Мир
06.10.2020
Азербайджан начал масштабное наступление в зоне карабахского конфликта
Как Баку, так и Ереван сообщают о наступлении азербайджанской армии на южном направлении. Армянский премьер Пашинян заявил, что Армения готова на взаимные уступки, но только если на них пойдет и Азербайджан.
Мир
06.10.2020
Тихановская в Берлине: встречи с канцлером, "зелеными" и консерваторами
Экс-кандидат в президенты Беларуси продолжает вести переговоры с политическими деятелями Германии. После беседы с канцлером она встречалась сначала с депутатами фракции "зеленых", а затем - с консерваторами.
Мир
06.10.2020
ВТО улучшила прогноз относительно мировой торговли
В 2020 году падение мировой торговли превысит 9%, но уже в следующем году ожидается рост более чем на 7%, считают в ВТО.
Мир
06.10.2020
Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
Ангела Меркель призвала прекратить огонь и начать мирные переговоры для снижения напряженности в регионе.
В сети появились первые скриншоты Android 12 | Оператор ГТС розробив декілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід України