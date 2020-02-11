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11.02.2020

Минобороны озвучило потери техники в начале АТО

Источник: Корреспондент.net

За первые два года АТО на Донбассе повреждения получили 2 576 единиц бронетанкового вооружения и техники ВСУ, почти 400 не подлежали восстановлению. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на информацию Минобороны.

"Вооруженные силы Украины понесли существенные потери в бронетехнике во время активных боев на Донбассе в 2014-2016 годах. По данным, которые получило агентство Defense Express от Министерства обороны Украины, за этот период боевые повреждения получили 2 576 единиц бронетанкового вооружения и техники. Из них 391 единица не подлежала восстановлению и была утрачена. Речь идет о танках, БМП, бронетранспортерах и других бронированных машинах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наибольшее количество повреждений получили боевые машины пехоты - 1201 единица, танки - 440 единиц. Также повреждения получили 371 бронетранспортер и 173 другие бронемашины.

Самыми распространенными причинами повреждений был огонь реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов со стороны российских регулярных войск. В общей сложности от таких обстрелов были повреждены 1159 единиц бронетехники. На втором месте - повреждения из-за обстрела из пехотного вооружения - противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - 438 поврежденных единиц. 361 единица бронетехники получила повреждения от вооружения вражеских танков и боевых машин пехоты. Из-за подрыва на минах и фугасах - 355 поврежденных единиц. Еще 283 единицы бронетехники были повреждены противотанковыми ракетными комплексами.

Отмечается, что наибольшие потери в бронетехнике ВСУ получили в 2014 году. Поврежденной боевой единицей считается та, которая получила огневое поражение, но это повреждение устраняется во время ремонта. Уничтоженной считается та машина, которая получила повреждение, после которого отремонтировать технику невозможно.

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