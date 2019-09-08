Минобороны показало военные учения на Дунае

Источник: Корреспондент.net

В устье реки Дунай завершились двусторонние украинско-румынские учения Риверин-2019. Сюжет об учениях сняла телерадиостудия Бриз, сообщает Минобороны Украины в воскресенье, 8 сентября.

Отмечается, что в течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысили совместимость морской и береговой охраны двух стран по вопросам надводной обстановки в акватории реки Дунай

"Участники учений отработали вопросы тактического маневрирования, противоминные действия, поиск и спасение человека, который упал за борт, а также провели досмотровую операцию", – говорится в материале.

В учениях принимали участие 300 военнослужащих из Украины и Румынии. Были привлечены пять румынских кораблей, а также шесть украинских кораблей и вертолет Ми-14.