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19.02.2020

Минобороны прогнозирует повышение статуса в НАТО

Источник: Корреспондент.net

Министр обороны Андрей Загороднюк прогнозирует повышение статуса Украины в НАТО до партнера с расширенными возможностями в октябре. Об этом он заявил на брифинге в среду, 19 февраля.

При этом он отметил, что Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.

"Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ", - заверил Загороднюк.

Также министр добавил, что встречался с более десяти министрами обороны разных стран.

"В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически как Комиссия Украина - НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель", - уточнил министр.

Кроме того, он добавил, что в Украине постоянно работают советники министров обороны из стран НАТО, которые постоянно докладывают о ходе реформ.

"У нас здесь работают их советники, консультанты и наблюдатели, сообщают им о ходе реформ. Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен", - отметил министр.

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