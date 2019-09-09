Минобороны рассказало о состоянии здоровья моряков

Источник: Корреспондент.net

Состояние здоровья 24 украинских моряков, которые 7 сентября вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Об этом сообщил генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, передает пресс-служба Минобороны.

"Сейчас военные моряки осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с предназначенных диет в зависимости от характера их заболевания", - сообщил Казмирчук.

По его словам, состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

Моряки проходят обследование в Национальном военно-медицинском клиническом центре Главный военный клинический госпиталь. Военный госпиталь перевели на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.