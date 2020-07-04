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04.07.2020

Минобразования ищет замену дистанционной учебе

Источник: Корреспондент.net

Переход на дистанционное обучение школьников приведет к негативным социальным последствиям. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью изданию Левый берег, опубликованном в субботу, 4 июля.
"Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование - это не совсем образование", - сказал он. По словам главы Минобразования, в таком случае есть и технические и другие проблемы.
 
"Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать, им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас останется только дистанционное обучение, будет социальное сиротство", - пояснил он.
 
Шкарлет отметил, что многое зависит от эпидемиологической обстановки с коронавирусом, но его позиция принципиальна.
 
"Не представляю себе, как дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация с COVID-19 будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - подчеркнул он.
 
По словам Шкарлета, в министерстве с этой целью обсуждаются запасные варианты: смешанная форма посещения школы (частично офлайн, частично онлайн) или введение нескольких смен обучения.

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